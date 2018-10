Verwaltungsgericht Mainz: Diesel-Fahrverbot ab April

Am Mittwoch hat das Verwaltungsgericht Mainz entschieden, dass ab April in der Stadt Diesel-Fahrverbote gelten sollen.

Bei dem Verfahren geht es Medienberichten zufolge um mögliche Diesel-Fahrverbote in der Hauptstadt des Landes Rheinland-Pfalz. Die fordert demnach die Deutsche Umwelthilfe (DUH), die die Stadt verklagt habe. Es gehe vor allem um eine Messstelle nahe dem Mainzer Hauptbahnhof, an der die NO2-Werte angeblich seit Jahren überschritten werden. Sie lagen 2017 bei 48 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft, der Grenzwert beträgt 40 Mikrogramm, so Medien.

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH, sei laut der „ Allgemeinen Zeitung “ sehr zufrieden damit, dass das Gericht festgestellt habe, dass die Grenzwerte für die ganze Stadt gelten müssten.

„Die hohen Luftschadstoffwerte in Mainz zeigen, dass wir um Verkehrssperrungen für Dieselautos nicht herumkommen werden“, zitiert das Blatt Resch.

Dabei gehe es darum, möglichst ein zonales Fahrverbot zu erreichen und nicht eines, das auf bestimmte Strecken beschränkt sei.

