Die Schweiz plant Teilnahme an Armeespielen in Russland

Die Schweiz will ihr Team nach Russland schicken, um sich zum ersten Mal an dem neuen Notfalleinsatz-Wettbewerb „Awarini Rajon“ (dt. Havariegebiet) im Rahmen der Internationalen Armeespiele zu beteiligen. Dies kündigte der Chef der Hauptabteilung für Kampftraining der russischen Streitkräfte Iwan Buwalzew an.