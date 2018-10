Ukrainer erhielten 2017 mehr EU-Aufenthaltstitel als Syrer

„Im Jahr 2017 waren ukrainische Bürger an erster Stelle in Bezug auf die Anzahl der EU-Erstaufenthaltstitel. 662.000 Menschen erhielten solche Dokumente, 88 Prozent davon wurden in Polen ausgestellt“, heißt es in dem Eurostat-Bericht.

© AP Photo / Yorgos Karahalis „Meiste Flüchtlinge sind illegale Wirtschaftsmigranten“ – Tschechiens Premier Babiš

An zweiter Stelle folgen Migranten aus Syrien. Von den gut 223.000 Menschen, die im vergangenen Jahr eine Aufenthaltsgenehmigung in der EU bekommen hatten, hatten mehr als zwei Drittel Deutschland als Einreiseland angegeben.

Chinesen stehen mit 193.000 Aufenthaltstiteln auf Platz drei. Davon wurde mehr als die Hälfte in Großbritannien erteilt.

Wie aus dem Eurostat-Bericht hervorgeht, wurden die meisten Aufenthaltsgenehmigungen 2017 für Arbeitszwecke, sowie Familienzusammenführung und Ausbildung vergeben.