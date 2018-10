Paketbomben in USA: Verdächtiger festgenommen

In den USA sind innerhalb weniger Tage dutzend Paketbomben an hochrangige Politiker und öffentliche Persönlichkeiten verschickt worden. Nun ist laut dem US-Sender CNN ein Verdächtiger festgenommen worden.

Der US-Sender beruft sich dabei auf mehrere Polizeiquellen.

Inzwischen hat auch das US-Justizministerium die Festnahme bestätigt.

Laut der Nachrichtenagentur Reuters sei die Person in Miami im Bundesstat Florida festgenommen worden. Die Ermittlungsbehörden vermuten, dass die Sprengsätze von dort aus verschickt wurden.

Am Donnerstag habe die Polizei Paketsendungen an den ehemaligen Vizepräsidenten Joe Biden und den Schauspieler Robert De Niro entdeckt, am Freitag seien Sendungen an den demokratischen Senator Cory Booker sowie den Ex-Geheimdienstdirektor James Clapper abgefangen worden. Alle vier gelten als scharfe Kritiker von US-Präsident Donald Trump.

Die verschickten Sendungen sollen den früheren Päckchen an Ex-US-Präsident Barack Obama, an die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton und an andere Politiker gleichen. Die gesamte Zahl der Empfänger seit Montag sei damit auf zehn und die Zahl der Sendungen auf zwölf gestiegen. Es gab dabei keine Verletzten.

