Waffenexporte, Hundeleben und kalte Füße vor Hessenwahl – Twitter-Gewitter

Auch diese Woche waren unsere Parlamentarier aktiv – nicht nur im Bundestag und im hessischen Wahlkampf, sondern auch auf Twitter. Was die Gemüter bewegt hat, lesen Sie in unserem Wochenrückblick.

Ganz Deutschland schäme sich für seine Regierung, gibt der Linken-Abgeordnete Fabio De Masi am Montag bekannt. Anlass für die Kritik an der großen Koalition sind deutsche Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien vor dem Hintergrund des Mordes an dem Journalisten Jamal Khashoggi. Ganz nebenbei wirbt De Masi für seinen Newsletter.

Das ganze Land schämt sich für die #GroKo. Nach grausamen Mord an #Khashoggi kommt Außenminister #Maas endlich auf die Idee, Rüstungsexporte nach #SaudiArabien zu stoppen. Mein neuer Newsletter zum Oktober mit Terminen in #Hamburg und Lesetipps ist online: https://t.co/HIUnlS1P4g pic.twitter.com/UfvfcPhFT9 — Fabio De Masi (@FabioDeMasi) 22. Oktober 2018

​

Seinen Kollegen von der SPD überkommt gar ein Würgereiz, wenn er an die deutschen Waffenexporte denkt.

Natürlich ist der #Kashoggi Fall übel…



aber wenn dies erst dazu führt #Waffenexporte und Geschäfte mit diesem absoluten Unrechtsstaat #SaudiArabien in Frage zu stellen…



bekomme ich einen Würgreiz — Marco Bülow (@marcobuelow) 22. Oktober 2018

​

In der FDP sieht man die Sache eher pragmatisch. Man muss ja nicht gleich alles über Bord werfen, nicht wahr?

#Rüstungsexporte auf den Prüfstand stellen, ja! Druck auf #SaudiArabien erhöhen, ja! Aber gleich die strategische Partnerschaft mit Saudi-Arabien zu beenden, wie es die @ABaerbock im #ZDF fordert, ist Aktionismus. Aufklärung zuerst! #Kashoggi #fdp — Sandra Weeser (@sandra_weeser) 22. Oktober 2018

​

>>Andere Sputnik-Artikel: Vom falschen Söder zum echten Hutbürger – Abgeordneten-Gezwitscher, Folge 5

Haben Sie gewusst, dass Petra Sitte (Linke) früher Metallteile entgratet hat? Wir auch nicht.

Was man so alles wiederfindet. Und immer noch bestens verwendbar. Ganz abgesehen davon, hab ich beim VEB Niles Berlin während meiner Abizeit gearbeitet. Metallteile entgratet. Hat mir nicht "geschadet". Im Gegenteil… pic.twitter.com/8PFmKDqugm — Petra Sitte (@Petra_Sitte_MdB) 22. Oktober 2018

​

Am Dienstag schiebt sich der im Endspurt befindliche hessische Wahlkampf in den Vordergrund der Twitter-Diskussionen. FDP-Politikerin Bettina Stark-Watzinger fragt, was in Hessen die letzten Jahre unter CDU und Grünen so los war.

​

Und AfD-Politiker Dirk Spaniel entdeckt Gemeinsamkeiten mit der FDP.

​

Der Linken-Fraktionsvorsitzende Dietmar Bartsch ist sich sicher: Je mehr Stimmen für seine Partei, desto besser für Hessen.

Je stärker @DIELINKEHESSEN wird, desto größer wird der Druck, jenseits von Union und #Bouffier eine Regierung zu bilden. Wenn die CDU nicht an der Macht bleibt, wäre der Weg für tiefgreifende Veränderungen im Land und Bund frei. #LtwHessen #Hessen #Hessenwahl https://t.co/mQPgs9xFcX — Dietmar Bartsch (@DietmarBartsch) 23. Oktober 2018

​

Auch der Gesundheitsminister ist gern in Hessen unterwegs. Bei ihm scheint es richtig um die Wurst zu gehen:

Wie auch gestern in Bad Wildungen gibt’s hier in Hessen nach jeder guten Diskussion immer einen Wurstkorb geschenkt… 😉

Gleich geht’s weiter in Limburg. Guten Morgen Hessen! #starkesHessen #ltwhe18 @cduhessen @Junge_Union pic.twitter.com/wvMj74TzSF — Jens Spahn (@jensspahn) 23. Oktober 2018

​

Zur Wochenmitte bekennen die einen, was für ein Hundeleben sie eigentlich führen…

Ein Münchner Hundeleben pic.twitter.com/r6N59J8oXi — Thomas Sattelberger (@th_sattelberger) 24. Oktober 2018

​

>>Andere Sputnik-Artikel: Antifa-Verschwörung und #KatzengegenHass: Politisches Twittergewitter, Folge 4

… Andere sehen keinen Sinn darin, im Plenum rumzulungern:

Ein guter Bundestagsabgeordneter lungert nicht den ganzen Tag im Plenum rum, sondern unterhält sich auch mal mit echten Menschen. https://t.co/KmN2g9FMMT — Konstantin Kuhle (@KonstantinKuhle) 24. Oktober 2018

​

Zum Beginn der groß angelegten Nato-Übung „Trident Juncture“ in Norwegen bleibt auf Twitter die Empörungswelle aus, aber ein paar Abgeordnete haben trotzdem eine Meinung dazu. CDU-Politiker Sebastian Steineke findet das Manöver offenbar prima.

Ein gutes und richtiges Signal auch an #Russland — Die #NATO Partner stehen zu ihren Bündnisverpflichtungen https://t.co/LQjhcjsvCL — Sebastian Steineke (@SteinekeCDU) 25. Oktober 2018

​

Derweil vermutet Fabio De Masi, dass sich Willy Brandt im Grabe umdrehen würde.

Warum das #NATO Manöver töricht ist. Willy Brandt würde sich im Grab umdrehen https://t.co/ycdT8pMoAu — Fabio De Masi (@FabioDeMasi) 25. Oktober 2018

​

Der SPD-Politiker mit der unverwechselbaren Fliege scheint derweil unterwegs zu sein und von seinem Unmut über die Deutsche Bahn kreative Ideen zu bekommen.

Deutschlands Gesundheitskonzern Nr. 1: Deutsche Bahn. Für Ältere: Blasentraining. Für Kinder: Handypause. Für Erwachsene: Intervallfasten. Für Gestresste: Mal einen Termin einfach weglassen. Für Suchtkranke: ab Hamm kein Alkohol. Für Sportler: Treppen-Zwischensprints mit Gepäck pic.twitter.com/M9sMxT6FCd — Karl Lauterbach (@Karl_Lauterbach) 25. Oktober 2018

​

Zum Ausklang der Woche geht es um Frauen. Frauen, die auf der Straße leben müssen…

Das versteckte Drama – Frauen in der #Obdachlosigkeit! #Hamburg und #Deutschland sind so reich. #Wohnungslosigkeit muss beendet werden! Es gibt so viele Milliardäre, mit einer Steuer für Superreiche könnte gutes gemacht werden! @linksfraktion https://t.co/j6qhqoapFz — Zaklin Nastic (@ZaklinNastic) 26. Oktober 2018

​

Frauen, die Opfer von Gewalt werden…

Freiburg: Gruppen-Vergewaltigung nach Disco-Besuch, 8 Männer in U-Haft https://t.co/qUd1T6dEj5 — 🇩🇪 Stephan Brandner 💯% (@StBrandner) 26. Oktober 2018

​

Und Frauen, die in Hessen kalte Füße kriegen:

Warm im Herzen, kalt an den Füssen #LtwHe2018 Die letzten Stunden noch mal voller Einsatz für @gruenehessen heute in #Hattersheim pic.twitter.com/JogqDtR730 — Kordula Schulz-Asche (@K_SA) 26. Oktober 2018

​