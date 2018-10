Million Russen dürfen nicht ausreisen – wegen Schulden

„Jeder dritte Schuldner hat ein eingeschränktes Ausreiserecht aus Russland“, so die Behörde. Laut den Angaben vom 1. September dürften etwa 1,3 Millionen Kreditschuldner das Land nicht verlassen. Die Beschlüsse über die Beschränkung der Ausreise würden hauptsächlich in der Region Krasnodar und in Moskau gefasst.

© Sputnik / Alexej Suchorukow Genug Geld in der Kasse: Russland erwägt Verzicht auf Eurobonds-Emission

Man kämpfe mit Schuldnern mittels der Eintreibung von Einkommen und der Beschlagnahme von Eigentum, aber nur ein Viertel der Bürger des Landes, die den Banken etwas schulden würden, verfügten über Immobilien, mit denen sie ihre Schulden sichern könnten. In den ersten acht Monaten des Jahres 2018 sollen die Gerichtsvollstrecker 85,9 Milliarden Rubel von Kreditschuldnern zurückgefordert haben. Das sind 5,4 Milliarden mehr als im gleichen Zeitraum des Jahres 2017.

Früher war berichtet worden, dass die Russen zwecks einer Anzahlung bei Hypothekendarlehen öfter Verbraucherkredite aufnehmen würden, was eine gefährliche Tendenz sowohl für die Banken als auch für die Kreditnehmer selbst sei, weil sie zu einer deutlichen Erhöhung der Schuldenlast führe.