China will ersten festen Airport in Antarktis errichten – Medien

„Die Infrastruktur wird eine Startbahn und ein Flughafenterminal einschließen – an dem bereits gewählten Standort soll gemäß dem Plan ein Flughafen errichtet werden. Bis er da ist, muss man noch ein paar Jahre warten“, merkte die Quelle an.

Der Quelle zufolge wird dieser Flughafen direkt auf dem Eispanzer gebaut, der die Oberfläche der Antarktis bedeckt.

Peking beschäftigt sich aktiv mit den Polarforschungen. Die chinesischen Wissenschaftler erforschen die Antarktis seit 1984. Am Südpol besitzt China zurzeit vier Stationen – „Changcheng“, „Zhongshan“, „Kunlun“ und „Taishan“. Die letztgenannte Forschungsstation hatte im Jahr 2014 den Betrieb aufgenommen. In der Zukunft will China noch eine fünfte wissenschaftliche Forschungsbasis bauen. Die chinesische Seite zeigt ein erhöhtes Interesse auch für die Arktis, was die von China ständig forcierten Anstrengungen zu ihrer Erforschung bezeugen.