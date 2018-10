Pünktlich zu Halloween: Künstliche Intelligenz komponiert Horror-Musik

Künstliche Intelligenz ist eines der großen Heilsversprechen der Menschheit, weil sie eine enorme Arbeitsentlastung und Effizienzsteigerung verspricht. Künstliche Intelligenz ist ebenso Gegenstand vieler Ängste bis hin zu Apokalypse-Szenarien, in denen die Menschheit von ihren Maschinen versklavt oder ausgelöscht wird. Aber manchmal will Künstliche Intelligenz auch nur Spaß haben.

Zumindest haben sich das wohl Forscher des Massachusetts Institute of Technology (MIT) gedacht, als sie einem Computer das Komponieren von Horror-Musik beibringen wollten. Was herauskam, lässt sich auf Uncanny Musicbox abspielen. Der Nutzer kann dort den Soundtrack der Künstlichen Intelligenz auch mit Türenknarren, Wolfsheulen und anderen gruseligen Lauten weiter bearbeiten.

Die KI hat von verschiedenen Horrorfilmen gelernt, was Angst macht und was nicht und diese Erfahrungen schließlich in eigene Musikstücke einfließen lassen.

„Das Ziel hinter diesem Projekt ist es, zu lernen, was eigentlich dafür sorgt, dass Musik erschreckt und daraufhin eine KI zu entwickeln, die personalisierte Horrortracks produzieren kann“, teilt Pinar Yanardag vom MIT Media Lab gegenüber Sputnik mit.

In Zukunft könnte das bedeuten, dass man sich einen Horrorfilm anschaut und eine Künstliche Intelligenz personalisierte Musik dazu abspielt, die besonders die persönlichen Ängste des Zuschauers berührt.

Die Forscher hatten bereits in den Vorjahren ähnliche Projekte veröffentlicht. 2017 etwa brachten sie mit Shelley eine KI in die Welt, die Horrorgeschichten schreiben gelernt hatte. Und im Vorjahr präsentierten sie eine KI, die beliebige Fotos in Alptraumbilder verwandelt. Am überzeugendsten war allerdings die Bilder-KI. In Sachen Musik haben Computer noch viel zu lernen.