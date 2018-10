Vor Nato-Manöver: US-Soldaten trinken ganzes Bier in Reykjavík aus

Die in Reykjavík zu bevorstehenden Nato-Übungen zeitweilig stationierten 6.000 US-amerikanischen Soldaten sollen das ganze Bier in der isländischen Hauptstadt ausgetrunken haben. Dies teilt das US-Magazin „Newsweek“ mit.

Die amerikanischen Soldaten haben in der Stadt das Wochenende verbracht, und gerade in dieser Zeit soll das ganze Bier in den lokalen Kneipen ausgegangen sein. Die Besitzer der Bars waren genötigt, sich um zusätzliche Lieferungen an die heimischen Bierbrauereien zu wenden. Die einheimischen Biersorten, insbesondere Gull, sollen sich bei den US-Militärs einer besonderen Nachfrage erfreut haben.

Die Nato-Übungen „Trident Juncture“ finden in Norwegen vom 25. Oktober bis 7. November statt. Dies sind die größten Manöver der Allianz nach dem Zerfall der UdSSR. Insgesamt nehmen daran 50.000 Soldaten aus 29 Nato-Mitgliedsländern sowie aus Schweden und Finnland teil.

In seinem Kommentar zu den Meldungen über das Manöver hatte der Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg erklärt, dass er diese Übungen nicht für ein Echo des Kalten Krieges halte. Nach seinen Worten seien sie unter den Bedingungen einer erhöhten Unberechenbarkeit im Bereich der Sicherheit notwendig.

Im russischen Außenministerium wurde die Teilnahme von Schweden und Finnland an dem Nato-Manöver als ein Versuch bezeichnet, diese Länder in die Politik der Allianz zu verwickeln, die zu einer Degradierung der Situation in der Region führe.