Istanbul: Chaschukdschi wurde erdrosselt, seine Leiche zerstückelt und vernichtet

Die Staatsanwaltschaft von Istanbul hat am Mittwoch neue Einzelheiten zum Mord am saudischen Journalisten Dschamal Chaschukdschi (Jamal Khashoggi) bekannt gegeben. Chaschukdschi wurde demnach im Generalkonsulat Saudi-Arabiens in Istanbul erdrosselt, seine Leiche wurde daraufhin zerstückelt und vernichtet.

„Chaschukdschi wurde nach einem vorher ausgearbeiteten Plan erdrosselt, sobald er das Generalkonsulat betreten hatte. Danach wurde seine Leiche zerstückelt und vernichtet“, heißt es in der Erklärung der Behörde.

Medien: Chaschukdschi wollte Saudi-Arabiens Chemiewaffeneinsatz offenlegen

Der saudische Journalist Dschamal Chaschukdschi, der als Kolumnist für die US-Zeitung „The Washington Post“ arbeitete und seit 2017 in den USA lebte, verschwand am 2. Oktober in der Türkei, nachdem er das Gebäude des saudi-arabischen Generalkonsulats in Istanbul betreten hatte. Am 20. Oktober bestätigte das Konsulat die Ermordung des oppositionellen Journalisten.

Die türkische Staatsanwaltschaft hatte einen Antrag auf Auslieferung von 18 Personen an Saudi-Arabien gestellt, die des Mordes an Dschamal Chaschukdschi verdächtig werden.

Chaschukdschi galt als Kritiker des saudischen Königshauses. Er kritisierte immer wieder die Politik des Kronprinzen Mohammed bin Salman, darunter die Militärintervention im Jemen und die Blockade gegen Katar.