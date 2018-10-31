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20:55 31 Oktober 2018
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    Russlands Su-27

    Syrien: Russischer Kampfflieger fängt drei Koalitionsjets ab – VIDEO

    © Sputnik / Witalij Timkiw
    Panorama
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    Im Netz ist ein Video aufgetaucht, das zeigen soll, wie ein russisches Kampfflugzeug ein US-Tankflugzeug KS-10 sowie zwei französische Kampfjets Rafale am Himmel über Syrien abgefangen hat.

    Der Instagram-Nutzer unter dem Usernamen fighter_bomber_, der das Video veröffentlicht hat, behauptet, dass es von einem russischen Piloten aufgezeichnet worden sei. 

     

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    Рафали. (Далее текст от автора видео.)…Приказали нам как-то сопроводить Ил-76 от ленточки до пункта назначения и обратно. На первый взгляд всё просто и скучно. Встретились и полетели вместе. В прицеле, в воздушном пространстве как обычно творился барак. БПЛА, вертушки и другая партнерская "нечисть". Полёты БПЛА были похожи на выгул баранов. Ромб, а внутри легкомоторный самолёт двухместный, с пасут это стадо. Наигравшись с этими дуриками через прицел, приступили к развороту в сторону ленточки… А к нам тут гости. Три отметки в нашем направлении пиздуют через ленточку. Одна большая и две маленькие. Толпой разворачиваются и пиздуют на север. Срисовали, что это дозаправка, ринулись к отметкам. Итог таков: КС-10 заправщик и 2 Рафаля. Один на "соске" нервничает, второй справа прикинулся тучкой, как в мультике про Вини Пуха… Вообщем помахали им крылом (что означает по международным документам "Вы перехвачены!") и выполнили манёвр на них с набором высоты (что означает "Уёбывайте на хуй, пока не началось!") —Сопроводили нашу "священную корову" до границы и пошли домой… После посадки, "лягушатники" раздули истерику, что русский истребитель мешал дозаправке, крутил возле них бочки и выполнял элементы пилотажа, чем люто заставил их нервничать… Но внятно сказать кто конкретно их напугал не смогли… Варианты увиденного глазами французов: Су-22, Су-35, Су-30… Вообщем въебали нам ноту протеста и к нам приехала делегация от службы безопасности, смотреть объективный контроль… В свою очередь парни с КС-10 (американцы) высказали следующее, что русские не мешали дозаправке и все телодвижения выполняли на безопасных интервалах и дистанциях. Но кучу хуёв экипажу проверяющие насовали на всякий случай. Рафаль можно опознать очень легко с ебической дистанции… Характерные очертания, которые невозможно невозможно спутать с Еврофайтером и синий спектральный блик от фонаря кабины бликующий на солнце. Если это видишь, значит это "Рафаль". Противник очень достойный и как правило хуй его знает, что там за прокладка сидит. Может и напихать под хвоста. Поэтому с ним, как и со всеми другими серьёзными самолётами как в драке — главное бить первым #bomberchronics

    Публикация от Ivan Ivanov (@fighter_bomber_) 30 Окт 2018 в 9:46 PDT

     

    Auf dem Video ist zu sehen, dass der Pilot mehrere Manöver in der Nähe der ausländischen Flugzeuge absolvierte. „Er winkt ihnen mit dem Flügel“, so habe der Pilot zu verstehen gegeben, dass sie abgefangen worden seien, heißt es in der Bildunterschrift zum Video. Darüber hinaus habe er einen Flug über ihnen absolviert, was als ein Signal zum unverzüglichen Verlassen des Luftraums betrachtet werden könne.          

    Kampfflugzeug Su-24 (Symbolbild)
    © Sputnik / Pawel Ljwow
    Russlands Verteidigungsamt dementiert britische Erklärung über Abfangen von Su-24 durch Royal Air Force
    Das Video könne den Vorfall vom Mai 2017 aufgezeichnet haben, vermutete das US-Portal  „Defence Blog“. Damals hätte der Generalleutnant Jeffrey L. Harrigan aus dem US-Zentralkommando der Luftstreitkräfte erklärt, dass ein russischer Kampfjet ein US-amerikanisches Tankflugzeug KS-10 über Syrien „unprofessionell abgefangen“ hätte.  

    Im Februar 2018 hatte die US-Marine ein Video vom Abfangen eines US-Aufklärungsflugzeugs des Typs EP-3 Aries durch eine russische Su-27 über dem Schwarzen Meer veröffentlicht. Das Pentagon hatte das Abfangmanöver als „gefährlich“ bezeichnet. Dabei sei die Flugbahn des amerikanischen Flugzeugs durchquert worden.   

    Das russische Verteidigungsministerium hatte das Abfangen eines US-Aufklärungsflugzeugs des Typs EP-3E Aries II durch einen russischen Kampfjet Su-27 über dem Schwarzen Meer bekannt gegeben. Die Luftabwehrsysteme hatten der russischen Militärbehörde zufolge auf ein unbekanntes anfliegendes Luftziel reagiert. Die Su-27 hatte sich dem US-Flieger bis auf eine „sichere Entfernung“ genähert, so das Verteidigungsministerium.

    >> Andere Sputnik-Artikel: USA melden aus Syrien: Russische Kampfflieger fingen Koalitionsjet ab

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    Tags:
    Aufklärungsflugzeug, Abfangen, Manöver, Video, Syrien

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