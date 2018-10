Syrien: Russischer Kampfflieger fängt drei Koalitionsjets ab – VIDEO

Der Instagram-Nutzer unter dem Usernamen fighter_bomber_, der das Video veröffentlicht hat, behauptet, dass es von einem russischen Piloten aufgezeichnet worden sei.

Auf dem Video ist zu sehen, dass der Pilot mehrere Manöver in der Nähe der ausländischen Flugzeuge absolvierte. „Er winkt ihnen mit dem Flügel“, so habe der Pilot zu verstehen gegeben, dass sie abgefangen worden seien, heißt es in der Bildunterschrift zum Video. Darüber hinaus habe er einen Flug über ihnen absolviert, was als ein Signal zum unverzüglichen Verlassen des Luftraums betrachtet werden könne.

Das Video könne den Vorfall vom Mai 2017 aufgezeichnet haben, vermutete das US-Portal „Defence Blog“. Damals hätte der Generalleutnant Jeffrey L. Harrigan aus dem US-Zentralkommando der Luftstreitkräfte erklärt, dass ein russischer Kampfjet ein US-amerikanisches Tankflugzeug KS-10 über Syrien „unprofessionell abgefangen“ hätte.

Im Februar 2018 hatte die US-Marine ein Video vom Abfangen eines US-Aufklärungsflugzeugs des Typs EP-3 Aries durch eine russische Su-27 über dem Schwarzen Meer veröffentlicht. Das Pentagon hatte das Abfangmanöver als „gefährlich“ bezeichnet. Dabei sei die Flugbahn des amerikanischen Flugzeugs durchquert worden.

Das russische Verteidigungsministerium hatte das Abfangen eines US-Aufklärungsflugzeugs des Typs EP-3E Aries II durch einen russischen Kampfjet Su-27 über dem Schwarzen Meer bekannt gegeben. Die Luftabwehrsysteme hatten der russischen Militärbehörde zufolge auf ein unbekanntes anfliegendes Luftziel reagiert. Die Su-27 hatte sich dem US-Flieger bis auf eine „sichere Entfernung“ genähert, so das Verteidigungsministerium.

