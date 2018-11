Am Donnerstag, dem 1. November, legt die russische staatliche Kommission die Untersuchungsergebnisse zur Havarie mit einer Sojus-FG-Rakete offen.

Eine Trägerrakete vom Typ Sojus-FG konnte am 11. Oktober das Raumschiff Sojus MS-10 mit einer neuen ISS-Crew an Bord nicht zur Raumstation bringen. Den Kosmonauten gelang es, in ihrer Rettungskapsel zur Erde zurückzukehren.

