Syrien: Terroristen bereiten Provokation mit Chlor-Behältern bei Hama vor

Terrorkämpfer haben zwei Behälter mit Chlor in die Siedlung Qalat al-Mudiq, 20 Kilometer von der westsyrischen Stadt Hama, gebracht, um Provokationen zu verüben. Dies teilte der Chef des russischen Zentrums für Versöhnung der Konfliktparteien in Syrien Wladimir Sawtschenko am späten Donnerstag mit.