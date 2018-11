Anschlag auf Bus in Ägypten – Tote und Verletzte

Bei einem Anschlag auf einen Bus, der auf dem Weg zu einem koptischen Kloster war, sind in Ägypten mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte die Agentur Reuters mit.

Der Meldung zufolge war der Bus in Richtung eines koptischen christlichen Klosters in Oberägypten unterwegs. Bei dem Anschlag sollen mindestens sieben Menschen getötet und 14 verletzt worden sein, sagte der Erzbischof von Minya am Freitag gegenüber Reuters.

>>>Kairo: Sprengstoffanschlag vor US-Botschaft verhindert – Medien<<<

© RIA Novosti . Yulia Labunskaya Ägypten: Polizei verhindert Terroranschlag auf Kirche in Kairo

Im Moment soll keine Gruppe Verantwortung für den Anschlag übernommen haben.

Der Bus habe christliche Pilger transportiert.

Ägyptische Sicherheitskräfte sollen die Anschlagsstelle abgesichert haben und suchen laut Medienberichten bereits nach den Angreifern.

Es ist allerdings im Moment unklar, ob es sich bei dem Angriff um einen Bombenanschlag oder einen Selbstmordattentat handelt.

>>>In diesen Regionen werden Christen am meisten verfolgt – Patriarch von Alexandria<<<

Ägyptische Kopten werden in letzter Zeit zunehmend Angiffsziele für Terroristen.