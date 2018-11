Schock-Video: Bären zerfleischen Wolf in holländischem Zoo

„Die Tiere leben in Harmonie miteinander, verbringen zusammen den Tag und spielen auch miteinander“, beschreibt eine Sprecherin des Zoos dem „Eindhovens Dagblad“ den Alltag in dem Gehege, das sich Braunbären und Wölfe teilen. Am vergangenen Montag wurde die Harmonie im Zoo Dierenrijk allerdings getrübt. Entsetzte Zuschauer mussten miterleben, wie eine unglückliche Wölfin von vier Braunbären in dem Tierpark in Mierlo in der Provinz Nordbrabant getötet wurde. Wie der Zoo auf Facebook schreibt, hätten zuerst die Wölfe in dem Teich gespielt. Als die zweijährige Wölfin dann aus dem Wasser gewollt habe, hätte sie einer der Bären angegriffen.

>>Andere Sputnik-Artikel: Ältestes erhaltenes Schiffswrack der Welt im Schwarzen Meer entdeckt

© AP Photo / Emilio Morenatti Wirbelstürme: Führt Klimawandel in Europa zu tropischen Verhältnissen?

Warum die Braunbären den Wolf angriffen, kann der Zoo bisher nicht beantworten. „Es ist ein schreckliches Unglück“, sagte die Sprecherin. Herbeigerufene Tierpfleger seien rasch eingetroffen, hätten aber nichts mehr ausrichten können. Die komplette grauenhafte Szene hat einer der Besucher gefilmt:

>>Andere Sputnik-Artikel: Gericht entscheidet: „Hitler-Glocke“ darf hängenbleiben