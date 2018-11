Tragische Todesopfer: Kältetod auf der Straße – „Bundesregierung tut nichts“

Noch am Donnerstag warnten Wohlfahrts- und Sozialverbände in Berlin davor, dass allein in der Hauptstadt „bis zu 10.000 Menschen“ der Kältetod droht. Nun gab die „Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe“ (BAGW) bekannt: Deutschlandweit sind in diesem Winter bereits drei wohnungslose Menschen auf der Straße verstorben.