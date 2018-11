Trump erklärt, warum USA Migranten brauchen

Demnach brauchen die USA die Immigration, da das Land im Moment eine niedrige Arbeitslosigkeit habe, so das amerikanische Staatsoberhaupt.

Gleichzeitig knüpfte er die Einwanderung an bestimmte Bedingungen.

>>>Wann tilgen USA ihre Schulden? Trump gibt Antwort<<<

„Wir brauchen, dass Menschen in unser Land kommen, aber wir brauchen, dass sie legal kommen und dass sie wertvoll sind. Bei einer Arbeitslosenquote von 3,7 Prozent – und das wird mindestens 50 Jahre andauern – müssen sie deshalb kommen. Es gibt Firmen, die in unser Land zurückkehren”, erklärte Trump bei einem Auftritt in Indiana.

© REUTERS / Adrees Latif Migranten ziehen Richtung USA – Pentagon mobilisiert mehrere hundert Soldaten

Trump spricht sich für eine Beschränkung der Einwanderung aus, da die USA nur hochqualifizierte Einwanderer brauchen, so Trump.

Er plädiert auch für den Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko.

Im Moment zieht ein Flüchtlingszug in Richtung der amerikanisch-mexikanischen Grenze. Die Migranten aus Mittelamerika fliehen vor miserablen wirtschaftlichen Bedingungen sowie steigender Kriminalität in ihren Ländern.

>>>Von Soros inspiriert: US-Milliardäre planen bunte Revolution gegen Trump<<<