Deir ez-Zor: Mehrere Zivilisten bei Angriff der US-Koalition getötet – SANA

Bei einem Luftangriff der von den USA geführten Koalition in der syrischen Provinz Deir ez-Zor sind mindestens fünfzehn Zivilisten ums Leben gekommen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Syriens SANA am Samstagabend meldet.

„Fünfzehn Zivilisten sind infolge der Aggression der Luftwaffe der internationalen Koalition gegen die Stadt Hajin in der südöstlichen Provinz Deir ez-Zor gestorben“, meldet SANA unter Berufung auf lokale Quellen.

>>> Mehr zum Thema: Moskau: US-geführte Koalition setzt geächtete Kriegsmittel in Syrien ein <<<

© AP Photo / Lefteris Pitarakis Syrien: USA düpieren Türkei - mit gefährlichen Folgen

Die meisten der Todesopfer sind laut dem TV-Sender Ikhbariya Frauen und Kinder.

Die von den USA geführte Koalition greift regelmäßig die Stadt Hajin an. Am 13. und 29. Oktober hatte SANA mitgeteilt, dass die Koalition bei ihren Luftangriffen weißen Phosphor eingesetzt habe. Die syrischen Behörden forderten die Vereinten Nationen auf, Maßnahmen gegen die Täter zu ergreifen und den illegalen Aufenthalt der Koalition in Syrien zu stoppen. Das US-Verteidigungsministerium antwortete darauf, dass die US-Koalition nicht offenlege, welche Munition in Syrien verwendet werde. Diese entspreche aber den internationalen Standards.

Zuvor war berichtet worden, dass die Luftangriffe der US-geführten Militärkoalition im vergangenen Monat mehr als 120 Todesopfer unter der syrischen Zivilbevölkerung gefordert haben.