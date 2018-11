Unwetter in Italien fordert Dutzende Todesopfer

Heftige Unwetter mit Stürmen und Gewittern toben bereits seit einer Woche im Land. In sechs Regionen Italiens gelten weiterhin Sturmwarnungen. Taucher bergen Leichen von Opfern unter anderem in Landhäusern und in Autos. Am Freitag wurden auf Sardinien eine 62-jährige deutsche Urlauberin und eine 87 Jahre alte Frau bei einem Gewitter vom Blitz erschlagen.

Via Porta di Castro in Palermo, Sicily turned into a flood torrent under the torrential rainfall tonight, November 2/3. Video: F. Masaro / Associazone MeteoPalermo pic.twitter.com/WJgKr8fw9L — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 4 ноября 2018 г.

MAJOR floods hit Palermo, Sicily tonight, November 3/4. 9 fatalities, 2 people missing. This video is from Mislimeri (Pa). Report: Rete Meteo Amatori pic.twitter.com/jjafCSFkRc — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 4 ноября 2018 г.

Cittadini in trappola, scene apocalittiche, a #Casteldaccia due famiglie massacrate. Ci sono 12 morti, interi paesi isolati, zone completamente cancellate dalla furia di acqua e fango, c’è da gestire l’emergenza in #Sicilia. Subito. pic.twitter.com/cVUhhn7EV2 — Davide Faraone (@davidefaraone) 4 ноября 2018 г.

Im Nordosten des Landes seien Tausende Hektar Wald dem Erdboden gleichgemacht worden, teilte der Gouverneur der Region Venezien, Luca Zaia, mit.

Severe wind damage in Val Visdende, Veneto, NE Italy (~1300 m) after the windstorm on October 29-30. Report: L'Amico del Popolo pic.twitter.com/mioJyV9TGN — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 2 ноября 2018 г.

​Laut dem Innenminister Matteo Salvini sind zur „Absicherung des nationalen Gebietes" 40 Milliarden Euro nötig. Er versprach, die Summe aufzutreiben und auszugeben. Hoffentlich würden diese Pläne nicht auf den Widerstand der EU stoßen, fügte er hinzu.

#HoyMismo Al menos 12 personas, nueve de una misma familia, murieron en la región de #Palermo, #Sicilia, #Italia, debido a las inundaciones provocadas por el desborde de varios ríos, anunciaron este domingo los bomberos. pic.twitter.com/FjTgHMj8I2 — Noticieros Hoy Mismo (@HoyMismoTSI) 4 ноября 2018 г.

In Venedig war es am vergangenen Montag zu einem der schlimmsten Hochwasser in der Geschichte der Stadt gekommen. Laut dem italienischen Zivilschutz handelt es sich um eine der schwierigsten Wetterlagen seit 60 Jahren.

