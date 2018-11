So gefährlich kann ein Flug mit der neuen Boeing 737 sein

Die Warnung beruht demnach auf vorläufigen Erkenntnissen bezüglich der jüngsten Tragödie um das Flugzeug des Billigfliegers Lion Air in Indonesien. Im Rahmen einer entsprechenden Ermittlung stellte es sich heraus, dass die Flugzeuge vom Typ Boeing 737 Max im Fall eines möglichen Strömungsabfalls automatisch die Nase nach unten richten können.

© REUTERS / Beawiharta Indonesien: Flugzeug mit mehr als 180 Menschen an Bord abgestürzt

Am Montag hatte der Chef des indonesischen Verkehrssicherheitsausschusses (KNKT), Soerjanto Tjahjono, erklärt, dass schon bei den letzten vier Flügen der vergangene Woche abgestürzten Boeing 737 Max der Luftgeschwindigkeitsmesser defekt gewesen sei.

Am 29. Oktober war das Boeing-Modell 737 MAX 8 der indonesischen Fluggesellschaft Lion Air kurz nach seinem Start in Meer gestürzt. An Bord befanden sich laut der Zeitung „The Jakarta Post“ 189 Menschen.