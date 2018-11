Puppeninsel: Perfekter Ort für Horror-Touren – FOTOs

Auf der Kleininsel in dem von Kanälen durchzogenen Naturschutzgebiet am Rand von Mexiko-Stadt sind Plastikmumien auf Schritt und Tritt zu sehen. Verstümmelte Babypuppen hängen an Bäumen und starren den Betrachter mit leerem Blick aus jedem Gebüsch an.

Der Fischer Julián Santana Barrera war während vieler Jahrzehnte der einzige Bewohner der Isla de las Muñecas. In den fünfziger Jahren fand er Legenden zufolge eine ans Ufer angespülte Puppe, die einem ertrunkenen Mädchen gehörte.

Barrera nahm sie und hängte sie aus Respekt vor der Toten an einen Baum. Er fing dann an, Puppen zu sammeln und auf der ganzen Insel aufzuhängen. Nach der grausamen Entdeckung fühlte er sich angeblich von dem Mädchen verfolgt und wollte seinen Geist mit der Puppenkollektion besänftigen.

Der Einsiedler sammelte zu seinen Lebzeiten etwa 1000 Puppen. Der Legende nach ertrank er 2001 an derselben Stelle, an der das kleine Mädchen 50 Jahre zuvor gestorben war.