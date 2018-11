Ein von dem Portal veröffentlichtes Video zeigt, wie Wasser über die Decke ins Gebäude strömt und es die Gepäckdurchleuchtungseinrichtung erfasst.

Am Donnerstag hatte ein Tief zu starken Regenfällen in der Golfregion geführt. In verschiedenen Städten Saudi-Arabiens gehen heftige Regenschauer nieder. Saudische Rettungsdienste leisten auch im benachbarten Kuwait Hilfe. Am Samstag soll zudem Katar mit massiven Niederschlägen rechnen.