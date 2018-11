Explosion auf Militärbasis in Türkei – mehrere Militärs tot

Infolge einer schweren Detonation in einem Munitionslager eines Militärstützpunktes am Freitagabend im Südosten der Türkei sind laut dem Präsidenten des Landes Recep Tayyip Erdogan mindestens vier Militärs ums Leben gekommen.

„Vier unsere Militärs sind bei der Explosion im Munitionslager in Hakkari gestorben, 20 weitere sind verletzt worden“, so Erdogan am Samstag in Ankara.

© AFP 2018 / Delil souleiman Syrien im Visier der Türkei und der USA – Mittendrin die Kurden

Zuvor hatte das türkische Verteidigungsministerium mitgeteilt, dass sich bei dem Vorfall 25 Militärs Verletzungen zugezogen hätten. Sieben weitere Menschen würden vermisst.

Im Depot sei Munition hochgegangen. Die verwundeten Soldaten würden medizinisch versorgt. Eine Untersuchung der Ereignisse sei eingeleitet worden.