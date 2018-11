Südkoreanisches Militärflugzeug mit Mandarinen nach Nordkorea geflogen

Die südkoreanischen Behörden haben der Demokratischen Volksrepublik Korea 200 Tonnen Mandarinen geschickt. Dies ist als Antwort auf ein Präsent von zwei Tonnen Delikatessenpilzen, welche der südkoreanische Präsident Moon Jae-in während seines Besuchs in Pjöngjang im September erhielt, erfolgt, berichtet dessen Administration in Seoul.

Laut einer am Sonntag verbreiteten Mitteilung ist am Morgen ein Militärtransportflugzeug Südkoreas mit der ersten Ladung Mandarinen von Jeju-do nach Pjöngjang geflogen. Die Fracht wurde von dem stellvertretenden Minister für nationale Vereinigung der Republik Korea, Chong Hae Sung, und dem Präsidentensekretär für interkoreanische Beziehungen, So Ho, begleitet.

Insgesamt sind vier Flüge von Jeju-do nach Pjöngjang geplant – zwei am Sonntag und zwei am Montag. Folglich werden 20.000 Schachteln mit je zehn Kilogramm Mandarinen übermittelt.

© REUTERS / Kim Hong-Ji Beide Koreas reißen Grenzwachen an der Grenze ab – Medien

Am 20. September hatte Nordkoreas Staatschef Kim Jong-un dem südkoreanischen Präsidenten, Moon Jae-in, zur Erinnerung an ihre Zusammenkunft in Pjöngjang zwei Tonnen wertvolle Matsutake-Delikatessenpilze geschenkt. Die Pilze wurden an Mitglieder geteilter Familien geschickt, die nie am Tag des Gedenkens ihre Angehörigen im Norden treffen konnten. 400 ausgewählte Personen erhielten jeweils 500 Gramm der Delikatesse.

Am 1. Oktober war bekannt geworden, dass die Militärs der beiden koreanischen Staaten mit der Minenräumung der Grenzzone begonnen hatten. Eine entsprechende Vereinbarung war bei dem interkoreanischen Gipfeltreffen erzielt worden, das vom 18. bis 20. September in Pjöngjang stattgefunden hatte. Außerdem beschlossen die beiden Staatschefs die Vereinigung der Eisenbahnnetze ihrer Länder.

Am 10. November waren Nord- und Südkorea übereingekommen, den Truppenabzug und den Abzug der Waffen von je elf Grenzwachen auf jeder Seite abzuschließen. Beide Seiten sollen mit dem Abbau der Konstruktion begonnen haben.