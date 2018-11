Paris: Halbnackte FEMEN-Aktivistin unternimmt Abfangversuch von Trumps Konvoi – VIDEO

Die Fahrzeugkolonne fuhr in Richtung des Triumphbogens, wo eine Gedenkfeier anlässlich des Endes des Ersten Weltkrieges stattfinden sollte.

Воинствующие феминистки также приняли участие в парижских мероприятиях по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Одна из дам пыталась перехватить кортеж президента США Дональда Трампа. Охрана порыв не оценила. pic.twitter.com/h10iSrvDHz — Мировые РИА Новости (@RIA_Worldnews) 11 ноября 2018 г.

​Demnach durchbrach die Frau eine Absperrkette von Gendarmen, die entlang der Champs-Élysées stand, und rannte in Richtung des Autos des US-Präsidenten. Dabei rief sie „Falsche Friedensstifter". Die französische Polizei nahm die Aktivistin umgehend fest.

Hundert Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wird am Sonntag, dem 11.November in Frankreich an die Opfer und das Kriegsende gedacht. Die Zeremonien finden am Triumphbogen und an anderen Gedenkstätten statt.