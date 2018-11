Wahlen im Donbass: „Beispiellose Wahlbeteiligung“ – russischer Beobachter

Der Abgeordnete des russischen Unterhauses Alexej Didenko, der als Wahlbeobachter bei den Wahlen in der selbsterklärten Volksrepublik Lugansk fungiert, bezeichnete die Wahlbeteiligung an diesem Sonntag als beispiellos.

Nach Angaben der Wahlkommission überschritt die Wahlbeteiligung die 50-Prozent-Marke (Stand 14 Uhr Ortszeit) und betrug 56,5 Prozent.

„Wie wir bemerkt haben, ist die Wahlbeteiligung recht hoch. Bereits seit dem Morgen stehen die Menschen Schlange. Ab 8 Uhr, als die Wahllokale öffneten, gingen wir von einem Wahllokal zum anderen und es gab überall sehr viele Menschen. Es gibt keine Störungen, die Wahlkommission wird mit ihrer Aufgabe fertig", sagte Didenko.

© AP Photo / Markus Schreiber Altkanzler Schröder zum „Separatisten“ erklärt

„Wir wissen, dass die Kiewer Behörden am Vortag den Bürgern (der Volksrepubliken — Anm. d. Red.) gedroht haben und sie aufgerufen haben, nicht an den Wahlen teilzunehmen. Die Tatsache, dass die Wahlbeteiligung beispiellos hoch ist und die Leute sehr aktiv sind, zeugt davon, dass sie sich vor nichts fürchten", betonte er.

In Donezk betrug die Wahlbeteiligung laut der Chefin der Zentralen Wahlkommission der Volksrepublik Donezk, Olga Posdnjakowa, 65,9 Prozent (Stand 14 Uhr Ortszeit).

>>>Mehr zum Thema: Rekrutierungskampagne in Kiew steht kurz vor dem Scheitern<<<

In den selbsterklärten Volksrepubliken Donezk und Lugansk finden am heutigen Sonntag Präsidentschafts- und Parlamentswahlen statt. Kiew erklärte bereits, es werde die Wahlergebnisse nicht anerkennen. Kreml-Sprecher Dmitri Peskow hatte betont, die Wahlen in Donezk und Lugansk würden nicht gegen die Minsker Vereinbarungen verstoßen.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Donezk warnt vor Provokationen ukrainischer Geheimdienste im Asowschen Meer<<<