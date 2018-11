Flexibles Wunder-Gerät: Samsung wird Million Handys auf den Markt bringen

Demnach gab der Samsung-Vizepräsident für Mobile Marketing, Justin Dennison, bei einer jährlichen Entwickler-Konferenz vergangene Woche bekannt, dass das erste klappbare Gerät — also ein Handy mit einem flexiblen Bildschirm — in den kommenden Monaten in die Massenproduktion gehen soll. Laut dem Chef von Samsung mobile, D. J. Koh, wird das Unternehmen mindestens eine Million Geräte herstellen. Bei hoher Nachfrage werde Samsung die Produktion steigern.

© AP Photo / Manu Fernandez Das sind die besten Smartphones von 2017

Samsung plane zwar nicht, die „klassische" platte Version seiner Smartphones völlig durch eine neue klappbare Form zu ersetzen. Die Arbeit, die bei der Entwicklung eines „faltbaren" Smartphones geleistet worden sei, könne die Entwicklung neuer Modelle mit einem dehnbaren Bildschirm zur Folge haben, so Koh.

