Emma Watson und Tom Felton: Zauberhafte „Harry Potter“-Reunion – VIDEO

Emma Watson und Tom Felton haben in den „Harry Potter“-Streifen Millionen Fans weltweit durch ihre Zauberfähigkeiten entzückt. Auf der Leinwand waren sie in ihren Rollen als Zauber-Schüler „Draco Malfoy“ und „Hermine Granger“ erbitterte Feinde, doch außerhalb der Filmreihe sind sie das genaue Gegenteil.

Tatsächlich entstand zwischen Watson und Felton bei der zehnjährigen Zusammenarbeit an den Harry Potter-Filmen eine echte Freundschaft – die auch bis heute hält.

Deutlich machen das die jüngsten Fotos, die Emma Watson auf ihrer Instagram-Seite veröffentlicht hatte.

Auf den Schnappschüssen ist zu sehen, wie die Harry-Potter-Stars ihr Wiedersehen am Strand genießen.

Unter anderem hat die 28-jährige Schauspielerin ein Video hochgeladen, auf dem sie und Tom Felton auf einem Skateboard unterwegs sind.

​„Im Alter zwischen zehn und zwölf war ich wirklich schrecklich verknallt in Tom Felton.Wir lieben schlechte Typen und er war ein paar Jahre älter und er hatte ein Skateboard. Und das hatte einfach Wirkung auf mich, wirklich. Er hat immer Tricks damit gemacht. Er war so cool.“, gestand Watson in einem Interview mit dem Magazin „Elle“ ein.

