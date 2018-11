Mehr als 60 tote und verletzte Zivilisten in Syrien nach Luftangriff der US-Koalition

Immer wieder fliegt die US-geführte Koalition in Syrien Luftangriffe, die zu zahlreichen Opfern unter Zivilisten führen. Laut der syrischen staatlichen Nachrichtenagentur Sana hat ein erneuter Angriff der US-Koalition zu mehr als 60 toten und verletzten Zivilisten geführt.

Laut einer Meldung der syrischen staatlichen Nachrichtenagentur Sana vom Montag haben Luftschläge der US-geführten Koalition zu mehr als 60 toten und verletzten Zivilisten in der Provinz Deir ez-Zor geführt.

Die Luftangriffe sollen das Dorf Sha'afa getroffen haben.

„Mehr als 60 tote und verwundete Zivilisten infolge eines Angriffs der internationalen Koalition auf das Dorf Sha'afa im Osten der Provinz Deir ez-Zor”, heißt es in der entsprechenden Mitteilung der Agentur, die sich auf lokale Quellen bezieht.

Die US-geführte Koalition fliegt immer wieder schwere Angriffe in Deir ez-Zor. Syrische Medien haben in diesem Zusammenhang wiederholt auf die Verwendung von weißem Phosphor durch die Koalition bei ihren Luftangriffen hingewiesen.

Vertreter des Pentagons erklärten daraufhin, dass die US-Koalition keine Informationen über die in Syrien verwendete Munition preisgebe – sie würde aber allen internationalen Standards entsprechen.

Seit 2014 führen die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten eine Operation gegen den „Islamischen Staat“* in Syrien und im Irak durch. In Syrien operieren sie ohne Zustimmung der Regierung in Damaskus.

*Auch IS/Daesh, eine in Russland verbotene Terrorvereinigung