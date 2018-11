Studie belegt: Fischöl reduziert Herztod-Risiko

US-amerikanische Wissenschaftler haben die Bilanz ihrer zweijährigen großangelegten Forschungen in Bezug auf die Wirkung der Präparate mit ungesättigten Fettsäuren Omega-3 gezogen.

An der ersten Studie (unter der Abkürzung REDUCE IT, veröffentlicht im Fachmagazin „The New England Journal of Medicine“) beteiligten sich über 8.000 Menschen. Die Teilnehmer wurden in zwei Gruppen geteilt – die erste Gruppe hat Derivative der Omega-3-Fettsäuren eingenommen , die andere – Placebo. Es stellte sich heraus, dass Menschen, bei denen bereits Herzerkrankungen diagnostiziert wurden, seltener an Infarkten und Schlaganfällen gestorben sind, wenn sie zwei Gramm Vascepa und andere lipidsenkende Präparate eingenommen hatten. Es wird betont, dass als Sponsor dieser Studie das pharmazeutische Unternehmen Amarin aufgetreten sei, das dieses Präparat herstellt.

Die zweiten Tests (VITAL) waren mit dem Präparat Lovaza verbunden. In dieser Studie verfolgten die Mediziner den Zustand von fast 26.000 Teilnehmern im Laufe von etwa fünf Jahren. Die Ergebnisse zeigten, dass die Einnahme dieses Arzneimittels das Risiko eines Infarktes um 28 Prozent gesenkt hätte.

In der Studie wird zudem unterstrichen, dass Menschen, die weniger als anderthalb Portionen Fisch pro Woche verzehrt hätten, seltener an akuten Erkrankungen des Herz-Kreislaufsystems gelitten hätten, wenn sie Arzneimittel auf der Basis von ungesättigten Fettsäuren eingenommen hätten.

Die führende Autorin dieser Studie, die Leiterin der Abteilung für präventive Medizin im Brigham and Women's Hospital, JoAnn E. Manson, nannte diese Ergebnisse „vielversprechend“. Dabei betonte sie, dass diese noch unzureichend seien, um den Menschen entsprechende Präparate zu empfehlen. Sie seien jedoch ungefährlich, daher „gebe es keine Gründe“ für die diese Arzneimittel bereits einnehmenden Patienten, dies zu stoppen, ergänzte die Forscherin.