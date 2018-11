40-jährige will nicht mehr warten: heiratet sich selbst

„Meinen Freunden und der Familie erzählte ich: Wenn ich an meinem 40. Geburtstag nicht meinen Seelenverwandten gefunden habe, dann heirate ich mich selbst“, sagte die 40-jährige Italienerin der italienischen Zeitung La Repubblica.

Nach 20 Jahren auf der Suche nach dem richtigen Partner gab die Fitness-Trainerin also auf und heiratete sich selbst. Die Hochzeitsfeier ließ sich Mesi einiges kosten. Für umgerechnet über 10.000 Euro bewirtete sie ihre 70 Gäste in einem Restaurant bei Mailand. Auch in den Sozialen Medien stieß die Veranstaltung unter dem Namen „Laura Mesi Single-Braut“ auf reges Interesse.

"Man muss in erster Linie sich selbst lieben. Man braucht keinen Märchenprinzen, um glücklich zu sein. Sollte ich einen Mann finden, mit dem ich das Leben verbringen kann, wird mich das glücklich machen. Mein Glück hängt jedoch nicht von einem anderen Menschen ab", erklärt die Braut heute.at. Ausgeschlossen hat sie eine weitere Hochzeit also, sollte sich doch noch ein Märchenprinz finden, nicht. Dann könnte Mesi die erste Italienerin sein, die eine Scheidung mit sich selbst eingegangen wäre.

Kuriose Hochzeiten gab es einige in den letzten Jahren. Erika La Tour Eiffel heiratete (wie der Namen schon vermuten lässt) den Eiffelturm. Eija-Riitta Eklöf-Berliner-Mauer aus Schweden ging den Pakt fürs Leben mit der Berliner Mauer ein und der Koreaner Lee Jin-Gyu heiratete ein Kissen mit einer aufgedruckten Trickfilmfigur.

Nicht heiraten durfte aus Protest gegen die gleichgeschlechtliche Ehe der Aktivist Chris Sevier seinen Laptop. Das Bundesgericht im U.S.-Staat Utah entschied aber, dass der Computer nicht alt genug war.