Wie Iran mit Russlands Hilfe US-Sanktionen umgehen kann

Die Russische Assoziation für Kryptoindustrie und Blockchain (RAKIB) hat ein Abkommen über die Kooperation mit einer der führenden Expertenorganisationen des Irans unterzeichnet, die für die Einführung von digitalen Technologien in die Wirtschaft des Landes zuständig ist – mit „Iran Blockchain Labs“. Darüber schreibt RBC am Mittwoch.

„Die Erfahrung der Vertreter von RAKIB kann auch im Iran genutzt werden, wo die Situation um die Sanktionen wegen der Abschaltung von SWIFT im Lande komplizierter als in Russland ist“, betonte der RAKIB-Chef Juri Pripatschkin.

© Sputnik / Sergey Mamontov Wegen US-Sanktionen: Wintershall stellt Arbeit im Iran ein

Ihm zufolge können die Instrumente der Kryptowirtschaft ziemlich effektiv eingesetzt werden, um Sanktionseinschränkungen zu umgehen, daher sei es notwendig, dieses Potenzial in der aktuellen geopolitischen Lage zu gebrauchen.

Am 5. November hatten die USA ein neues Sanktionspaket gegen den Iran gestartet. Unter anderem verbat Washington Teheran, Öl zu exportieren. Am 12. November hatte das Unternehmen SWIFT die Zentralbank und andere Finanzeinrichtungen des Irans von seinem System abgeschaltet.

SWIFT ist ein System, in welchem Banken weltweit Informationen und Daten über Zahlungen austauschen.