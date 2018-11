„Monster-Kabinett“ der Ukraine: Google Maps benennt Kiewer Regierung um

Die Änderung des Namens bemerkte der User aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew, Dmitri Vitov, und veröffentlichte den entsprechenden Screenshot auf Facebook.

„Jemand amüsiert sich da bei Google Maps“, schrieb er in seinem Facebook-Account.

Das ist bei weitem nicht der erste Fall, wo Gebäude der ukrainischen Regierungsorgane umbenannt werden.

So hatte Google Maps im Oktober den Namen des Parlaments der Ukraine von „Werchowna Rada“ in „Werchowna Zrada“ geändert, was in der Übersetzung aus dem Ukrainischen „Verrat“ bedeutet.