Großbritannien verdoppelt seine F-35-Kampfjet-Flotte

Großbritannien will laut dem Verteidigungsminister des Vereinigten Königreichs, Gavin Williamson, die Flotte seiner Kampfjets F-35 verdoppeln und zusätzlich noch 17 Flugzeuge anschaffen.

© AP Photo / Vadim Ghirda Britische Kampfjets Typhoon wollen „Aggression“ über Schwarzem Meer bekämpfen

„Ich freue mich, bestätigen zu können, dass wir unsere Kampfjet-Flotte der F-35 verdoppeln, indem wir 17 neue Maschinen kaufen und sie (die Flotte – Anm. d. Red.) bis auf 35 Stealth-Jets F-35 erhöhen. Siebzehn neue F-35B werden (für die Streitkräfte) in den Jahren 2020-2022 geliefert, sie werden eine Ergänzung zu den 16 bereits auf dem Luftwaffenstützpunkt Marham in Großbritannien und den USA stationierten ähnlichen Flugzeugen bilden. Der Auftrag für weitere zwei F-35 wurde früher erteilt“, heißt es in der Erklärung des Ministers.

Zurzeit durchlaufen die F-35B, die als teuerste moderne Kampfjets positioniert werden, Flugtests auf dem von Großbritannien gebauten Flugzeugträger „Queen Elizabeth“. Die neuen Kampfjets werden den Luftstreitkräften und der Marine des Landes zur Verfügung stehen.