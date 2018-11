Forscher nennen Anzeichen baldiger Krebsentwicklung

Forscher von der University of California in Los Angeles in den USA haben einen Mechanismus entdeckt, der es den Krebszellen ermöglicht, sich Glukose anzueignen, um die Energie zum Überleben und Wachstum einer Geschwulst zu gewinnen. Dies ist einer Mitteilung auf dem Fachportal „MedicalXpress“ zu entnehmen.

Dabei erhöht sich der Gehalt eines spezifischen Moleküls in den Zellen, anhand dessen die präkanzerösen Zustände (Erkrankungen, die mit einem signifikant erhöhten Krebsrisiko verbunden sind — Anm. d. Red.) festgestellt werden können.

Die Forscher haben ein Molekül entdeckt, das Natrium-Glukose-Ko-Transporter 2 (SGLT2) genannt wird und das ein Eiweiß darstellt, das für die Übertragung der Glukose in das Innere der Zelle zuständig sei.

Die Wissenschaftler nutzten die Positronen-Emissions-Tomographie (PET), um die Aktivität unterschiedlicher Transporter der Glukose in den Zellen des Lungenkrebses auf diversen Stadien seiner Entwicklung zu ermitteln. Es stellte sich heraus, dass in den Zellen eine große Menge von SGLT2 enthalten sei, was darauf hinweist, dass sich die kürzlich entstandenen Geschwulste mit Kohlenhydraten vorwiegend über die Natrium-Glukose-Ko-Transporter und nicht über die GLUTs (passive Glukose-Transponder – Anm. d. Red.) versorgen. Darüber hinaus könne die Erhöhung der SGLT2-Konzentration vor der Entstehung der Geschwulst erfolgen, was ihn zu einem bequemen Marker zur Ermittlung von bösartigen Erkrankungen auf frühen Stadien mache.