„REnglish“: So überwindet man Sprachbarriere an Bord der ISS

Die Besatzung der International Space Station (ISS) verständigt sich untereinander laut der Nasa-Astronautin Serena Maria Auñón-Chancellor via Mix der russischen und der englischen Sprache, und es gibt keine Sprachbarriere im Weltraum. Dies teilte die Astronautin bei einem Treffen mit Schülern einer New Yorker Schule in einer Videokonferenz mit.