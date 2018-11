18 syrische Militärs durch Beschuss von Terroristen in Latakia und Aleppo getötet

In den Provinzen Latakia und Aleppo sind durch Angriffe von Terroristen 18 syrische Militärs getötet und zwei verletzt worden, teilte der Leiter des russische Zentrums für Versöhnung für Konfliktparteien in Syrien, Wladimir Sawtschenko, mit.

Laut Sawtschenko wird der vereinbarte Waffenstillstand in der Deeskalationszone von Idlib immer wieder durch illegale bewaffnete Gruppierungen verletzt. Vororte von Aleppo und Hama seien wiederholt durch Terroristen beschossen worden.

„In Folge des Angriffs auf die Siedlung Tell-Alush in der Provinz Aleppo wurde ein Militärangehöriger der syrischen Armee verwundet. Beim Beschuss der Siedlung Safsar in der Provinz Latakia wurden 18 Militärangehörige der syrischen Armee getötet und ein weiterer verwundet“, heißt es in der Mitteilung.

Auf dem Kontrollpunkt Salchien in der Provinz Deir eZ-Zor sei eine humanitäre Aktion durchgeführt worden, wobei 450 Nahrungsmittelsätze verteilt worden seien, so Sawtschenko.

Eine andere humanitäre Aktion, bei der eine Tonne Brot verteilt worden sein soll, habe in der der Nähe von Karim Hun südlich der Stadt Aleppo stattgefunden.

