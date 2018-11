Das ist die kurvenreichste Straße der Welt – FOTOs

Der kurvenreiche Teil der Straße liegt auf dem Russian Hill. In einer Distanz von nur rund 145 Metern gibt es acht Kurven – zählt man die Kurven am Anfang und Ende mit, sogar zehn. Der gepflasterte Straßenabschnitt ist einer der beliebtesten Fotomotive der Stadt. Er ist in mehreren Filmen zu sehen und wurde sogar in einigen Videospielen parodiert.

