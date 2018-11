Belgien stellt rein weibliche Spezialeinheiten auf

„Die Streitkräfte beabsichtigen, eine Spezialeinheit für Frauen zu schaffen, die Ende 2019/Anfang 2020 in Dienst gestellt werden soll“, heißt es in der Meldung.

Frauen wurden in Belgien zum ersten Mal 1975 zum vollwertigen Militärdienst einberufen. Davor konnten sie nur im Rahmen einer Mobilisierung in die Armee eingezogen werden.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: Ukrainischer General warnt vor „großem Krieg“ mit Russland<<<

Laut RTBF beträgt der Anteil der Frauen in den belgischen Streitkräften zirka 7,8 Prozent. Das sind rund 27.000 Frauen. Der Anteil der Frauen in der oberen Offiziersriege liegt bei mehr als 13,9 Prozent.

Belgien hat den Grundwehrdienst 1992 abgeschafft. Seit 2010 kann dieser auf freiwilliger Basis in der Berufsarmee des Landes geleistet werden.

Belgische Staatsbürger, die sich für den Grundwehrdienst entschieden haben, durchlaufen eine einjährige Grundausbildung, danach erhalten sie das Recht, in einem militärischen Truppenteil zu dienen, den sie vorher ausgewählt haben.

Diejenigen, die sich innerhalb der ersten sechs Monate dem Grundwehrdienst nicht mehr gewachsen fühlen, können die Grundausbildung abbrechen.

© AP Photo / Mindaugas Kulbis Baltische Staaten zu „Antwort auf russische Bedrohung“ aufgerufen

Das militärische Ausbildungsprogramm ist für junge Männer und Frauen unter 24 Jahren konzipiert.

Innerhalb der ersten sechs Monate des Grundwehrdienstes bekommen die Soldaten einen Sold von sieben Euro pro Tag, Sozialleistungen nicht miteingeschlossen. Danach steigt der Sold in Abhängigkeit vom militärischen Rang.

>>>Weitere Sputnik-Artikel: NI: Darum hat das US-Militär ein ernsthaftes Problem<<<

In Belgien ist der freiwillige Grundwehrdienst auf drei Jahre beschränkt (vier Jahre für Offiziersanwärter). Am Ende dieser Zeit können die Grundwehrdiener die Armee verlassen oder den Dienst in der Berufsarmee fortsetzen.