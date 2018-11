Hoch soll er leben! Russlands Väterchen Frost feiert Geburtstag

Der russische Weihnachtsmann Väterchen Frost feiert am Sonntag in seiner Residenz bei der Stadt Welikij Ustjug seinen Geburtstag. Das berichtet der Pressedienst des Gouverneurs der Region Wologda.

Welikij Ustjug hat sich inzwischen zu einem Touristenmagneten entwickelt. Rund 5.000 Menschen sind heute bei Väterchen Frost zu Gast, darunter seine Enkelin Snjegurotschka und andere russischen Märchenfiguren wie Baba Jaga und Zar Berendej.

Auch der Gouverneur der Region Wologda, Oleg Kuwschinnikow, hat dem Herren des russischen Winters persönlich gratuliert.

„Ich bin sicher, dass wir künftig noch mehr Gäste aus Russland und aus dem Ausland empfangen werden“, betonte er.

Väterchen Frost ist eine russische Märchenfigur. Ursprünglich galt sie als eine Art Personifikation des Winters. Sein Geburtstag wird offiziell am 17. November gefeiert: genau an diesem Tag beginnt nach langjährigen Beobachtungen der Winter mit Frost und Schnee in Welikij Ustjug.

