Massenproteste in Bulgarien – Organisatoren drohen mit Wiederaufnahme

In einer Reihe bulgarischer Städte ist es am Sonntag zu Massenprotesten wegen niedriger Löhne, steigender Lebenshaltungskosten sowie Treibstoff- und Lebensmittelpreise gekommen. Dies berichtete das Nachrichtenportal Sofia Globe.

Die Teilnehmer der Proteste forderten unter anderem den Rücktritt der Regierung.

In der Hauptstadt Sofia waren vier Demos für den heutigen Sonntag angesetzt. Auch in Plowdiw, Gabrowo, Montana, Jambol, Dobritsch sowie in anderen Städten finden Protestdemonstrationen statt. In vielen Städten sollen die Demonstrierenden Straßen blockiert haben.

Etwa 2.000 Polizeibeamte wurden auf den Straßen der bulgarischen Städte eingesetzt, etwa die Hälfte davon in Sofia. Die Ordnungshüter wurden vor den Gebäuden des Parlaments sowie der Ministerien stationiert.

Die Organisatoren versprachen, die Proteste am kommenden Montag wieder aufzunehmen.

