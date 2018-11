Nach Biegetest: Apples neues Tablet iPad Pro bekommt Kontra im Netz – VIDEO

*JerryRigEverything new iPad Pro bend test video*



My mind:



Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it

Don’t say it



Me: Apple just beat everyone to releasing a foldable device pic.twitter.com/z8w9oM2Q1K