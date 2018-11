Neuartige Waffen bei Su-57-Testflug in Syrien erprobt – Pilot

Bei einem Testeinsatz russischer Su-57-Kampfjets in Syrien sind neuartige Waffen erprobt worden. Dies teilte der Testpilot Sergej Bogdan dem TV-Sender „Swesda” mit.

Die Übung sollte die angekündigten Möglichkeiten der Flugzeuge der fünften Generation bestätigen, erklärte Bogdan.

© Sputnik / Evgeny Biyatov Russlands Verteidigungsministerium zeigt Flug neuester Su-57 über Syrien – VIDEO

„Die Aufgabe bestand darin, das Flugzeug in Aktion mit dem Einsatz neuer Waffentypen zu zeigen und neue Einsatzmöglichkeiten zu demonstrieren”, so der Pilot. Das Tarnkappen-Mehrzweckkampfflugzeug Su-57 (früher als PAK FA und T-50 bekannt) hat 2010 seinen Jungfernflug absolviert. Die Su-57 gehört zur Generation 5 und ist der bisher einzige völlig neue russische Kampfjet ohne Anlehnungen an den sowjetischen Flugzeugbau. Laut dem Chefkonstrukteur des russischen Projektierungsinstituts „Archip Lulka“, Jewgeni Martschukow, ist das Triebwerk für die Su-57 nach seiner spezifischen Schubkraft allen weltweit bekannten Analoga überlegen.

