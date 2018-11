"Abrams": Warum der beste US-Panzer im Jemen nutzlos ist – VIDEO

Der Panzer M1A2 „Abrams“ gilt als einer der besten in der Welt. Saudi-Arabien setzt ihn in Jemen im Kampf gegen Huthi-Rebellen ein. Kurz nach der ersten Kampferfahrung haben die Saudis jedoch auf die Schwachstellen der „Abrams“ hingewiesen und gebeten, die Panzer teils zu ersetzen. Das berichtete das Fachportal „We are the Mighty“.