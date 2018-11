Der Mann, der das Bernsteinzimmer zurück nach Russland brachte, ist tot

Die Landespolizei Fürstentum Liechtenstein hat die Informationen bestätigt, nach denen das Opfer des Brandes am Samstag in einem Einfamilienhaus in Vaduz als Eduard von Falz-Fein identifiziert wurde. Baron Falz-Fein (106) war ein namhafter europäischer Mäzen und Sportfunktionär deutsch-russischer Herkunft.