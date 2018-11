Japans Attacke 1941 überlebt: Der älteste US-Veteran von Pearl Harbor ist tot

Chavez wurde demnach vor drei Jahren berühmt, als die Veteranen von Pearl Harbor ihn als ältesten Veteran anerkannten, der im Jahre 1941 die japanische Attacke überlebt hatte. Der Mann sei oft zu unterschiedlichen Gedenkveranstaltungen, darunter auch ins Weiße Haus, eingeladen worden.

Laut der Tochter von Chavez, Kathleen, wollte der älteste Veteran auf dem Nationalen Friedhof Miramar in Kalifornien begraben werden.

Am 7. Dezember 1941 hatten japanische U-Boote, Torpedoträger und Bomber den Hauptmarinestützpunkt der USA im Pazifischen Ozean – Pearl Harbor – angegriffen. Damals wurden mehr als 2400 Menschen getötet und circa 1200 verletzt. Die Attacke war der Auslöser für den Kriegseintritt der USA am 8. Dezember. Am 2. September 1945 wurde auf dem US-Schlachtschiff „Missouri“ von Japan die Kapitulationsurkunde unterzeichnet.