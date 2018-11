Geheimnisvolle Zone unter schmelzender Antarktis entdeckt

Der Grund für die Wärmeeinbringung bleibe jedoch unbekannt.

Die Ergebnisse der Radarsondierung, die es ermöglichte, die Prozesse unter einer drei Kilometer dicken Eisschicht sichtbar zu machen, würden zeigen, dass das Eis von unten nach oben schmelze, während das Schmelzwasser in die subglazialen Seen fließe. Der Schmelzvorgang könne Tausende oder gar Millionen von Jahren dauern, habe aber allein für sich genommen keinen Einfluss auf das Schwinden der Eisdecke . In Zukunft könne dieser Prozess die Region jedoch empfindlicher für die Auswirkungen der globalen Erwärmung machen.

Experten zufolge sind die wahrscheinlichsten Wärmequellen radioaktives Gestein und heißes Wasser, das aus den Tiefen der Erdkruste aufsteigt. Es seien allerdings zusätzliche Untersuchungen erforderlich, um die genaue Ursache des Phänomens zu ermitteln.