Unglaublich: Basketballspieler russischen Teams trifft mit Kopfball in Korb - VIDEO

Das Spiel fand am Mittwoch in der Stadt Mytischtschi bei Moskau statt. Im zweiten Viertel bekam der Verteidiger des russischen Teams, Stefan Marković, den Ball, beschloss aber, ihn nicht selbst in den Korb zu werfen, und machte schließlich einen Pass auf Jordan Mickey. Zu diesem Zeitpunkt soll sich der 24-jährige Amerikaner abgelenkt haben, und der Ball landete auf seinem Kopf und sprang direkt in den Korb. Wunder oder Glück? Aber die Tatsache bleibt: das russische Team gewann gegen die Gäste aus Montenegro (85:69).

Jordan Mickey erzielte während des Spiels insgesamt 17 Punkte.