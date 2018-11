O du fröhliche – Weihnachtsbaum der Kanzlerin kommt aus Brandenburg

Alle Jahre wieder – auch 2018 wird ein Tannenbaum das Kanzleramt in Berlin schmücken. Am Freitag wurde der Baum, eine Weißtanne, in Rietz-Neuendorf östlich der Hauptstadt gefällt. Er ist auf dem Weg in die Hauptstadt.

Elf Meter hoch und 54 Jahre alt ist der stattliche Weihnachtsbaum aus Brandenburg nach dpa-Angaben. Am kommenden Mittwoch wird er an das Bundeskanzleramt in Berlin übergeben.

© REUTERS / Hannibal Hanschke „Nicht besonders festlich“: Medien offenbaren Merkels Weihnachtsmenü

Die Kanzlerin-Tanne wurde am Freitag im Wald des Familienbetriebs Sauener Forst & Gewerbe GmbH in Rietz-Neuendorf ohne Probleme gefällt. Für den Transport in die Hauptstadt, laut Google-Maps immerhin 85 Kilometer, wurde die Weißtanne auf einen Tieflader gelegt: mit besonderer Vorsicht, um die Zweige zu schützen, wie es heißt.

Die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände übergibt bereits seit 2001 einen Weihnachtsbaum an das Bundeskanzleramt. Im Vorjahr kam der Baum zum Fest aus Niedersachsen.