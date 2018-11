Vergewaltigungsfall in Freiburg: Festnahmen bei Großeinsatz der Polizei

Sechs Wochen nach der mutmaßlichen Gruppenvergewaltigung einer 18-Jährigen in Freiburg hat die Polizei ihre Präsenz in der Stadt Medienberichten zufolge deutlich verstärkt. In der Nacht zum Samstag wurde dort eine groß angelegte Kontroll- und Fahndungsaktion mit mehreren Hundert Polizisten gestartet.